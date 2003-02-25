Привет, молодой человек из Литвы готовый помочь с вашей проблемой.

@Студент Вильнюской колегии. Курс -> операционные системы. Базово ознакомлен с такими программами как C, C++, а так же некоторые знания кодирования в консольной строке. Хорошо работаю с Ecxel, Word, Power point, fotoshop. Обладаю некоторыми навыками создания своего предпреятия, ознакомлен с заполнениями документов, составления планов,стратегией бизнеса, подсчет и сбор информации. Обладаю 3 языками: РУ, АНГ, ЛТ.

@Что я могу для вас создать? Создание лого собственного бренда, не проблема. Создание анкет в формате ворда, поиск информации а так же качественный перевод с РУ -> ЛТ.