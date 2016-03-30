Качественная полиграфия за разумные деньги.

Рада приветствовать Вас, уважаемый заказчик.

Меня зовут Дарья, я дизайнер, имею за плечами профильное образование, а также многолетний опыт работы по специальности Дизайн. Как наиболее характеризующие мою методику работы могу указать такие черты, как трудолюбие, компетентность, ответственность, вежливость и высокие требования к конечному результату.

Реализую для Вас:

Полиграфическую продукцию (флаеры, листовки, буклеты, лифлеты, брошюры, каталоги, книги и обложки книг, меню, рекламные модули в журналы, дисконтные карты, сертификаты, грамоты и приглашения).

Фирменный стиль (логотипы, визитки, бланки, конверты).

Многостраничную верстку: книги, буклеты, каталоги, презентации, журналы, газеты, ресторанные меню.

Презентации в PowerPoint и PDF.

Техническое задание или предельно полный бриф.

Выбор меня исполнителем в Вашем проекте.

Полная предоплата.

Первичное обсуждение проекта с Вами, оплата. Предоставление различных вариантов выполнения заказа и выполнение до 2-х ключевых списков правок по предоставленному материалу. Затем высылка исправленного варианта и выполнение до 2-х несущественных косметических правок. Высылка готового продукта с исходниками. Обращаю Ваше внимание, что дополнительные схемы работы, а также варианты оплаты обсуждаются индивидуально с заказчиком.

Не обговоренные на этапе технического задания, 2-х ключевых и 2-х несущественных списков правок корректировки и дополнения оплачиваются отдельно. Под "списками правок" мной подразумевается корректный бриф с максимально подробным изложением необходимых изменений на данном этапе разработки макета.

В свою очередь гарантирую Вам:

Качественное выполнение работы в оговоренный на этапе обсуждения срок.

Оперативную обратную связь.

Лояльное отношение к целесообразным правкам.

Профессионально подготовленные к печати исходники полиграфической продукции.