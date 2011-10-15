Dulsinea1628

Корректор любых текстов). Опыт больше года. Филологическое образование.
Здравствуйте! В этом году я заканчиваю свое обучение на филологическом факультете. Опыт работы корректором - чуть больше года, проходила двухмесячную стажировку в компании Neotech, на данный момент являюсь ее внештатным сотрудником.
Основное направление работы - корректура переводных технических текстов (английский, французский языки). Но,
разумеется, гуманитарной тематикой я владею значительно лучше.
Есть опыт редактуры художественных текстов.
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