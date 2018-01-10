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Skype: DunMorgan
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Гарантирую:
- Серьезное отношение и максимальную отдачу к работе.
- Качественную работу.
- Соблюдение сроков и договоренностей.
- Внесение правок и пожеланий.
- Доброжелательность, конструктивное общение.
Схема работы:
- Делаю дизайн
- Показываю JPG
- Правки
- Оплата
- Высылаю PSD
Верстка: нет
Программирование: нет
Буду рад сотрудничеству!
С уважением, Владислав.
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$60
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$55
9 баллов
6 лет назад
Работа выполнена в сроки, качественно с учетом всех примечаний.
Ответный отзыв
С вами приятно было работать, если что, я к вашим услугам.
$25
10 баллов
6 лет назад
Работа сделана в срок и выполнено всё отлично, рекомендую.
Ответный отзыв
Благодарю, обращайтесь.
Дизайн сайтов
1 отзыв
$5/час
от $50от 2 дней
#671
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#307