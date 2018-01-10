DunMorgan

Владислав Чеховский DunMorgan

 
28 летУкраина/Донецк
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Интернет-магазин / Посадочная страница / Баннер

E-mail: [email protected]

Skype: DunMorgan

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Гарантирую:﻿

  • Серьезное отношение и максимальную отдачу к работе.
  • Качественную работу.
  • Соблюдение сроков и договоренностей.
  • Внесение правок и пожеланий.
  • Доброжелательность, конструктивное общение.

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Схема работы: 

  • Делаю дизайн
  • Показываю JPG
  • Правки
  • Оплата
  • Высылаю PSD

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Верстка: нет

Программирование: нет

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Буду рад сотрудничеству! 

С уважением, Владислав.

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$60
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
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Отзывы заказчиков
denisarturovich
Карцев Денис 
28 летИзраиль
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$55
9 баллов
6 лет назад
Редизайн сайта
Работа выполнена в сроки, качественно с учетом всех примечаний.
С вами приятно было работать, если что, я к вашим услугам.
Ответный отзыв
Rogozin161975
48 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$25
10 баллов
6 лет назад
Банеры для сайта
Работа сделана в срок и выполнено всё отлично, рекомендую.
Благодарю, обращайтесь.
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
1 отзыв
$5/час
от $50от 2 дней
#671
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#307