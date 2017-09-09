Сделаю сайт дорого но качественно

Стаж работы 5 лет, знаю самые современные стандарты HTML | JavaScript | CSS | PHP. Сделаю скидку.

Сайт-визитка от 2000 рублей

от 2000 рублей Лендинг (продающий сайт) от 10000 рублей (действует скидка -30% )

от 10000 рублей (действует скидка ) Интернет-магазин от 14000 рублей

от 14000 рублей Портал или форум от 15000 рублей

Наши обещания:

Сайт будет с самым современным дизайном

Сайт будет подходить для всех устройств

Сайт будет виден поисковикам благодаря семантическим тегам и атрибутов HTML

Сайт будет доступен для людей с ограниченными возможностями

Ошибки и "дыры" строго контролируются, поэтому с нами не может произойти что сайт сломается через 2-3 дня. Если же что-то произошло обращайтесь

Это еще не все обещания, вы можете спросить у меня любой вопрос

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