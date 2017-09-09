Duosx

Святослав Чуев Duosx

 
45 летРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Сделаю сайт дорого но качественно

Стаж работы 5 лет, знаю самые современные стандарты HTML | JavaScript | CSS | PHP. Сделаю скидку.

  • Сайт-визитка от 2000 рублей
  • Лендинг (продающий сайт) от 10000 рублей (действует скидка -30%)
  • Интернет-магазин от 14000 рублей
  • Портал или форум от 15000 рублей
Наши обещания:

  • Сайт будет с самым современным дизайном
  • Сайт будет подходить для всех устройств
  • Сайт будет виден поисковикам благодаря семантическим тегам и атрибутов HTML
  • Сайт будет доступен для людей с ограниченными возможностями
  • Ошибки и "дыры" строго контролируются, поэтому с нами не может произойти что сайт сломается через 2-3 дня. Если же что-то произошло обращайтесь
Это еще не все обещания, вы можете спросить у меня любой вопрос

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[email protected]

PHPJavascriptHTMLCSSСайт-визитка