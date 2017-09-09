Сделаю сайт дорого но качественно
Стаж работы 5 лет, знаю самые современные стандарты HTML | JavaScript | CSS | PHP. Сделаю скидку.
- Сайт-визитка от 2000 рублей
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- Сайт будет с самым современным дизайном
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- Сайт будет виден поисковикам благодаря семантическим тегам и атрибутов HTML
- Сайт будет доступен для людей с ограниченными возможностями
- Ошибки и "дыры" строго контролируются, поэтому с нами не может произойти что сайт сломается через 2-3 дня. Если же что-то произошло обращайтесь
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