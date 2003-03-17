Быстро - не значит правильно

И так дамы и господа, вы попали в мой профиль и хотели бы познакомиться со мной. Я студент и обучаюсь программированию вот уже почти два года. Моё портфолио не такое огромное, но я думаю оно подойдёт для вас и вашего заказа. Я работаю с Java, HTML, СSS языками и как вы понимаете, это всё веб-разработка. Дизайн и весь его механизм держится на мне и я работаю с ним. Если вас заинтересовало, дайте мне знать. Не попробуете, не узнаете меня. Может я тот, кого вы искали очень давно.