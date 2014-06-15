Durkowat00

Олег Петрушин Durkowat00

 
33 годаРоссия/Москва
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
arnoldus
Руслан 
48 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
9 баллов
9 лет назад
Сделать парсер
Приятно было работать несмотря на сжатые сроки и ограниченный бюджет ;)
Отличный специалист, знает свое дело, берется за трудные задачи и решает их, спасибо за качественную работу!
Ответный отзыв
Andrey_SH
Андрей 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Установить и настроить шаблон PrestaShop
Рекомендую заказчика. Оплатил наперед, четкая постановка задачи. Доволен сотрудничеством.
Молодец всю работу выполнил быстро. Я перевел деньги вперед
Ответный отзыв