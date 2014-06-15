Durkowat00

Нужно: 1. Собрать базу с сайта ru.aliexpress.com (категории я напишу какие нужно) 2. Запустить по крону уже настроеный и готовый к работе парсер.
- $100Интернет-магазины5 заявокЗакрыт8 лет назад
- $5
Нужно сделать меню не горизонтальным а вертикальным поправить шаблон ImageCMSДизайн сайтовнет заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно сделать парсер товаров с сайта ru.aliexpress.com (возможно сделать запуск по cron)Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужен Java программист. Есть парсер товаров в Imagecms все настроено (парсинг описания цены и т.д) кроме загрузки картинок на сервер, нужно внести изменения в парсер.Закрыт9 лет назад
Написать парсер для сайта под управлением imagecms с ru.Aliexpress.comВеб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужно создать парсер с сайта ru.Aliexpress.com Или если есть программа CatalogLoader использовать ее для парсинга, а мне высылать (единоразово) файлы CVS.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $10
Нужно разработать парсер алиэкспрес, с атрибутми и опциями. Принцип такой, задаёш парсеру категорию у магазина, к примеру http://ru.aliexpress.com/premium/computer.html?ltype=wholesale&SearchText=computer&g=y&d=y&origin=y&shipCountry=cn&CatId=0&initiative_id=SB_20140302192716&isViewCP=y&enSearchText=computer&LocalSearchText=computer И задаёш куда их парсить например в админке сайта указваеш категорию карты памяти. Нажимаеш пуск, парсер поехал собарать все ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $50
Мне нужна пошаговая инструкция по прошивке explay squad 9.71 на ubuntuПрикладное ПОнет заявокЗакрыт9 лет назад
- $10
Нужно скачать и полностью установить шаблон по этой ссылке http://tempforest.ru/others/prestashop/403-bestchoice-rezinovyy-shablon-dlya-prestashop.htmlИнтернет-магазины1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $10
Необходимо наполнить фильмами сайт 7tv-internet.ruНаполнение сайтов16 заявокЗакрыт9 лет назад
- $100
Нужно создать сайт кино (чтобы можно было смотреть и скачивать торрент) Перед началом работы нужно будет установить движок, шаблон, парсер контента. Оплата только за полностью выполненную работу (поэтапная оплата не будет рассматриваться)Веб-программирование5 заявокЗакрыт9 лет назад
- $250
Нужно создать библиотеку 2014 года на устройства андроид. Оплата щедраяСистемное программирование6 заявокЗакрыт9 лет назад
- $15
Нужно правильно сделать импорт товаров в Prestashop чтобы каждая категория отображалась и вверху и внизу.Закрыт9 лет назад
- $5
Нужно в файлах сайта изменить объем загружаемого файла для импорта товаров.Закрыт9 лет назад
- $50
Нужно на движке prestashop изменить дизайн и оформление чтобы было точно так как на сайте ru.Focalprice.comДизайн сайтовнет заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Нужны 5000-7000 подписчиков в группу ВК https://vk.com/club72600275 также по возможности уникальные комментарии в группе.Социальные сети (SMM и SMO)10 заявокЗакрыт10 лет назад
- $30
Нужно раскрутить сайт RalFront.ru Нужно сделать так чтобы трафик не нужно было поддерживать, а чтобы он был постоянный. Тех кто тупо накручивает посетителей просьба не беспокоитьПоисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
Необходимо вставить вк группу в движок ImageCMS или давать мне инструкции как все делать, просьба писать только тем кто сможет выполнить данное задание.Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт10 лет назад