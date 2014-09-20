от <html> до </html>
Сверстаю сайт любой сложности на HTML\CSS на основе PSD шаблона или картинки.
Гарантирую:
- Адаптивность;
- Кроссбраузерность;
- Чистый и читабельный код, оптимизированный под SEO.
Наиболее интересны Landing Page.
Профессиональные знания:
- Adobe Photoshop (Уверенный пользователь);
- Adobe Illustrator (Уверенный пользователь);
- CSS3 (+анимация);
- HTML5;
- JavaScript (начальные знания, но я обещаю, что выучусь :) );
- PHP4+.
Честно сказать - новичок на фрилансе.
Работаю за портфолио и символическую (небольшую) оплату!
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Действие аккаунта приостановлено!