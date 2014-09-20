от <html> до </html>

Сверстаю сайт любой сложности на HTML\CSS на основе PSD шаблона или картинки.

Гарантирую:

- Адаптивность;

- Кроссбраузерность;

- Чистый и читабельный код, оптимизированный под SEO.

Наиболее интересны Landing Page.

Профессиональные знания:

- Adobe Photoshop (Уверенный пользователь);

- Adobe Illustrator (Уверенный пользователь);

- CSS3 (+анимация);

- HTML5;

- JavaScript (начальные знания, но я обещаю, что выучусь :) );

- PHP4+.

Честно сказать - новичок на фрилансе.

Работаю за портфолио и символическую (небольшую) оплату!

Контакты:

[email protected]