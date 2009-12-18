Экономьте ваше время, деньги и нервы...

Я предлагаю улуги по разным категориям дизайна и разработке сайтов. Всегла остаюсь на связи и адекватно реагирую на ваши замечания, обычно такие случаются редко. У меня нет примерных цен и сроков, потому что они впринципе не могут быть. Я пытаюсь всё обговаривать и согласовывать с работодателем, так что обычно я выполняю заказы раньше срока.

В общем надеюсь на приятное сотрудничество, удачи!

Если вам охото посмотреть моё портфолио на моём сайта, то вот ссылка на сам сайт http://theduve.ru

Для свящи со мной используйте ICQ 316-670-517 или емейл [email protected]