Экономьте ваше время, деньги и нервы...
Я предлагаю улуги по разным категориям дизайна и разработке сайтов. Всегла остаюсь на связи и адекватно реагирую на ваши замечания, обычно такие случаются редко. У меня нет примерных цен и сроков, потому что они впринципе не могут быть. Я пытаюсь всё обговаривать и согласовывать с работодателем, так что обычно я выполняю заказы раньше срока.
В общем надеюсь на приятное сотрудничество, удачи!
Если вам охото посмотреть моё портфолио на моём сайта, то вот ссылка на сам сайт http://theduve.ru
Для свящи со мной используйте ICQ 316-670-517 или емейл [email protected]
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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
15 лет назад
Joomla
Ответственный, а самое главное честный исполнитель. Буду сотрудничать дальше.
Ответный отзыв
Очень хороший заказчик, прятно работать.
$30
10 баллов
15 лет назад
Спасибо за отлично и главное БЫСТРО выполненную работу!!!. Подошел к проекту "Создание Баннера для интернет магазина http://www.game-cinema.ru творчески и с ПОНИМАНИЕМ и терпением, воплотил в жизнь все наши задумки, дал рекомендации и проконсультировал по всем интересующим нас вопросам. Сразу видно человек хочет работать, и может хорошо работать в чем я убедилась!!!!
$100
10 баллов
15 лет назад
Начали продвижение. Вроде всё идёт хорошо. Даёт статистику. Начали на 50% предоплаты. Всем советую!!!
Ответный отзыв
Приятный в общении человек, все понимающий =) Рекомендую этого работодателя.
$10
10 баллов
15 лет назад
Отличная работа, качественно, аккуратно и быстро. Все требования учтены. Спасибо за креативность и творческий подход! Буду рада и в дальнейшем работать с Вами.
Ответный отзыв
Приятно работать с этим человеком, всё чётко сформулированно и всегда имеется ТЗ по заказам.
Баннеры
1 отзыв
от $30
от 1 дня
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1 отзыв
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1 отзыв
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1 отзыв
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нет отзывов
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