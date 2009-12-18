Duveloper

Лансович Duveloper

 
35 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Экономьте ваше время, деньги и нервы...

Я предлагаю улуги по разным категориям дизайна и разработке сайтов. Всегла остаюсь на связи и адекватно реагирую на ваши замечания, обычно такие случаются редко. У меня нет примерных цен и сроков, потому что они впринципе не могут быть. Я пытаюсь всё обговаривать и согласовывать с работодателем, так что обычно я выполняю заказы раньше срока.

В общем надеюсь на приятное сотрудничество, удачи!

Если вам охото посмотреть моё портфолио на моём сайта, то вот ссылка на сам сайт http://theduve.ru

Для свящи со мной используйте ICQ 316-670-517 или емейл [email protected]

Отзывы заказчиков

dtyr
39 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$20
10 баллов
15 лет назад
Настройка Community Builder на joomla 1.5
Joomla
Ответственный, а самое главное честный исполнитель. Буду сотрудничать дальше.
Очень хороший заказчик, прятно работать.
Ответный отзыв
moskow3000v
Татьяна 
40 лет
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
$30
10 баллов
15 лет назад
Создание флеш баннера
Спасибо за отлично и главное БЫСТРО выполненную работу!!!. Подошел к проекту "Создание Баннера для интернет магазина http://www.game-cinema.ru творчески и с ПОНИМАНИЕМ и терпением, воплотил в жизнь все наши задумки, дал рекомендации и проконсультировал по всем интересующим нас вопросам. Сразу видно человек хочет работать, и может хорошо работать в чем я убедилась!!!!
RexTiam
35 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
8 отзывов(-1)
$100
10 баллов
15 лет назад
Увеличить посещаемость аниме сайта
Начали продвижение. Вроде всё идёт хорошо. Даёт статистику. Начали на 50% предоплаты. Всем советую!!!
Приятный в общении человек, все понимающий =) Рекомендую этого работодателя.
Ответный отзыв
kandidat
Аида 
43 года
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
$10
10 баллов
15 лет назад
Логотип
Отличная работа, качественно, аккуратно и быстро. Все требования учтены. Спасибо за креативность и творческий подход! Буду рада и в дальнейшем работать с Вами.
Приятно работать с этим человеком, всё чётко сформулированно и всегда имеется ТЗ по заказам.
Ответный отзыв
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от 1 дня
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