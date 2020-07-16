Творческая личность, которая знает что такое качество)

Доброго времени суток, дорогие работодатели!

Раз Вы читаете это, значит Вас заинтересовала моя кандидатура, поэтому сразу хочу заявить:

Я выполняю работу недорого, качественно и в разумно установленные сроки. Всегда готова пойти на компромисс и исправлять работу в деталях, чтобы она стала максимально близкой к идеалу.

Теперь конкретнее о том, что я могу.У меня есть положительный опыт работы в сферах:

Сценарии квестов

Пишу сценарии захватывающих квестов и подобных ивентов для любой аудитории. Работаю с разными уровнями сложности, тематиками и средствами для подготовки. Создаю как универсальные, так и уникальные, подходящие конкретному человеку, сценарии.

Проза, поэзия и прочее

Пишу произведения самого разного объема и направленности. Также работаю с текстами песен, но для этого мне сначала надо сложить представление о мелодии.

Учеба

Работаю в качестве репетитора (вся школьная программа + подготовка к школьным олимпиадам) по биологии. Также решаю домашние задания по школьным предметам и пишу сочинения на украинском и русском.

ЕслиВы это читаете, значит мое резюме не осталось без внимания, надеюсь на плодовитое сотрудничество с Вами;)