Dvornikova99

Дарья Дворникова Dvornikova99Dvornikova99
24 годаРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Фриланс
Транскрибирование аудио/видео в текстовый документ;
Перевод текста с английского языка;
Оформление документов Word;
Репетиторство по английскому языку для начальных и средних уровней
Обо мне:
На текущий момент являюсь студенткой РЭУ им. Плеханова по направлению "Менеджмент"
Имею международный сертификат по английскому языку TOEFL (86 баллов)
ЕГЭ по английскому сдан на 92 балла
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