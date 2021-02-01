Dvornikova99

Фриланс

Транскрибирование аудио/видео в текстовый документ;

Перевод текста с английского языка;

Оформление документов Word;

Репетиторство по английскому языку для начальных и средних уровней

Обо мне:

На текущий момент являюсь студенткой РЭУ им. Плеханова по направлению "Менеджмент"

Имею международный сертификат по английскому языку TOEFL (86 баллов)

ЕГЭ по английскому сдан на 92 балла