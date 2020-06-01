Я веб-дизайнер, и я всегда готов вам помочь

Я — веб-дизайнер, frontend-разработчик и основатель образовательного онлайн-проекта WAYUP.

Участвую в развитии перспективных стартапов в области высоких технологий/искусства.

В последние годы активно занимаюсь саморазвитием и личностным ростом.

Мои навыки:

- Веб-дизайн (Flat, Material, Apple Approach)

- Верстка & Frontend (HTML5, CSS3, JS)

- Интеграция любого масштаба с CMF/CMS MODx

- Полная поисковая оптимизация проекта

В работе ценю: осознанность, честность и легкий подход.

Любые задачи и вопросы всегда имеют простые решения.

По крайней мере, пока мы настроены их увидеть.

Что для меня главное?

Пожалуй, создавать ценность. Мне нравится осознавать, что мои проекты и сайты моих клиентов решают чьи-то повседневные проблемы и упрощают жизни людей.

Пусть это и звучит где-то шаблонно, пусть, зато осознанно.