Я — веб-дизайнер, frontend-разработчик и основатель образовательного онлайн-проекта WAYUP.
Участвую в развитии перспективных стартапов в области высоких технологий/искусства.
В последние годы активно занимаюсь саморазвитием и личностным ростом.
Мои навыки:
- Веб-дизайн (Flat, Material, Apple Approach)
- Верстка & Frontend (HTML5, CSS3, JS)
- Интеграция любого масштаба с CMF/CMS MODx
- Полная поисковая оптимизация проекта
В работе ценю: осознанность, честность и легкий подход.
Любые задачи и вопросы всегда имеют простые решения.
По крайней мере, пока мы настроены их увидеть.
Что для меня главное?
Пожалуй, создавать ценность. Мне нравится осознавать, что мои проекты и сайты моих клиентов решают чьи-то повседневные проблемы и упрощают жизни людей.
Пусть это и звучит где-то шаблонно, пусть, зато осознанно.
Портфолио
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