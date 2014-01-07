Dyakov_Maxim

мы просто так не дышем

Я начал свой путь дизайнера с иллюстраций, не учился в художках не ходил на спец курсы, я трижды учился в высших заведениях по специальности и столько же раз разочаровывался и добровольно уходил. У меня много упорства и желания изучать дизайн и создавать его, искать пути удобства и упрощения развивать и объединять.Ближе к моей душе находится эклектика хоть это и не основной стиль моей работы.

Мне известны различные пакеты программного обеспечения, у меня нет ни каких проблем в освоении новых программ или понимания каких либо процессов касаемых создания и реализации.

Вам могут быть полезны мои навыки и воображение в воплощении ваших идей или наших общих проектов.

Всем по вопросам и предложениям можете обращаться сюда [email protected] , сюда [email protected] или позвонить мне в скайп - oadeoade или в мой телефон +79146580580 хотя если вы сообщите мне куда либо выше я все равно узнаю это)