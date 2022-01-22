DyingSenpai

Михаил Антоненко DyingSenpai

 
22 годаУкраина/Донецк
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Профессиональная вёрстка сайтов любой сложности

 В чём разбираюсь:

  • HTML5
  • CSS3
  • SCSS/SASS
  • БЭМ
  • Собираю проекты при помощи Gulp
  • JavaScript
  • Вёрстка Flexbox/Grid
  • Верстаю адаптивно и кроссбраузерно
  • Провожу анализ производительности в Google Page Speed

Условия сотрудничества:

  • Выполнение всей работы в срок
  • Работаю без предоплаты
  • Даю гарантию на работу сроком на 1 месяц
  • Все правки бесплатные!

﻿От вас обязательное наличие макета

Оплата:

  • Сбербанк
  • Тинькофф
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