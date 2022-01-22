DyingSenpai

Михаил Антоненко DyingSenpaiDyingSenpai
22 годаУкраина/Донецк
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Профессиональная вёрстка сайтов любой сложности
В чём разбираюсь:
- HTML5
- CSS3
- SCSS/SASS
- БЭМ
- Собираю проекты при помощи Gulp
- JavaScript
- Вёрстка Flexbox/Grid
- Верстаю адаптивно и кроссбраузерно
- Провожу анализ производительности в Google Page Speed
Условия сотрудничества:
- Выполнение всей работы в срок
- Работаю без предоплаты
- Даю гарантию на работу сроком на 1 месяц
- Все правки бесплатные!
От вас обязательное наличие макета
Оплата:
- Сбербанк
- Тинькофф