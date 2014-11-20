Дизайн. Фото. Видеосъемка. Видеомонтаж. Сценарист. Режиссер. Писатель. Музыкант. Креативный директор

Креативный директор одной из лучших медиа-фирм Санкт-Петербурга "ZEFIR VIDEO"

https://vk.com/zefirvideo

Принимаю заказы на видеосъемку, видеомонтаж, написание сценариев и любое оформление видеопродукции. Все портфолио по ссылке http://www.youtube.com/channel/UCYXUE0xgn2xJwmY9S57VcHw

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