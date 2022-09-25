Dzianisstroyeu

— Пишу письма, посты для социальных сетей, статьи для блога.— Создаю обучающие продукты: написание контента, создание ТЗ презентации, взаимодействие с подрядчиками (дизайнер, иллюстратор, видеомонтажер).— Периодически прохожу тренинги по копирайтингу у разных специалистов (Дмитрий Кот, Артур Будовский, подписана на рассылку «Главреда» и прочее). — Умею работать в режиме многозадачности.— Владею основами работы в фото и видео- редакторе.— Владею слепым 10-ти пальцевым набором текста. — Владею английским, немецким, французским и испанским; а также изучаю японский— Девиз - всему можно научиться, было бы желание.Буду рад сотрудничеству.