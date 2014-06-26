Есть новостной сайт, на системе DLE. Нужно сделать дизайн сайта и вёрстку. ТЗ предоставляем. Обязательно указывайте ссылки на ваше портфолио, если у вас их нет в профиле.
Community Leader
- Веду проекты, сайты, группы в соц. сетях.
Поднимаю сайты под любую задачу (не занимаюсь дизайном и вёрсткой)
Создаю уникальный письменный контент
Есть опыт в ведении социальных и политических проектов
Опыт работы в идеологических отделах партий
Опыт работы в СМИ
Опыт работы в управлении игровыми серверами (онлайн ~1-2к):
Сюда входило: управление командой оплачиваемых модеров, общение с игроками, разработка уникальных ивентов, работа в тех.поддержке, написание новостей, ведение пабликов в соц. сетях.
НЕ занимаюсь финансовой и экономической стороной проектов
НЕ занимаюсь seo
Подробности о прошлых местах работы спрашивать в личку, при конкретном предложении.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- $500Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт10 лет назад