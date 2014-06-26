E-Senin

Новак E-Senin

 
30 летМолдова/Кишинев
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Community Leader
    Веду проекты, сайты, группы в соц. сетях.

    Поднимаю сайты под любую задачу (не занимаюсь дизайном и вёрсткой)

    Создаю уникальный письменный контент

    Есть опыт в ведении социальных и политических проектов

    Опыт работы в идеологических отделах партий

    Опыт работы в СМИ

    Опыт работы в управлении игровыми серверами (онлайн ~1-2к):

    Сюда входило: управление командой оплачиваемых модеров, общение с игроками, разработка уникальных ивентов, работа в тех.поддержке, написание новостей, ведение пабликов в соц. сетях.

НЕ работаю с фотошопом (минимальные задачи с графикой в пейнте)

НЕ занимаюсь финансовой и экономической стороной проектов

НЕ занимаюсь seo

Подробности о прошлых местах работы спрашивать в личку, при конкретном предложении.

Photoshop
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Дизайн и вёрстка

    $500

    Есть новостной сайт, на системе DLE. Нужно сделать дизайн сайта и вёрстку. ТЗ предоставляем. Обязательно указывайте ссылки на ваше портфолио, если у вас их нет в профиле.

    Дизайн сайтаDLE
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад