Пушкарук Олена Юріївна
Адреса: Постійна: 11300, Житомирська обл., м. Бердичів, пров. Веселий 13
Тимчасова: 79044, м. Львів, вул. Енергетична 18
Тел. моб. 093-314-23-29; 067-897-13-19
E-mail: [email protected]
Освіта:
09.2010 – 05.2012 Національний університет «Львівська політехніка», інститут архітектури, спеціальність «Архітектура будівель і споруд», диплом бакалавра.
09.2006 – 06.2010 Будівельний коледж Житомирського національного агроекологічного університету,спеціальність «Архітектура будівель і споруд», диплом молодшого спеціаліста(з відзнакою). Технік-архітектор
Додаткова освіта:
09.2000 – 11.2004 Бердичівська художня школа. Оволоділа програмою школи станковий живопис.
Досвід роботи: Виробнича практика у проектній організації «Домобуд ВС» технік-архітектор.
ТзОВ« Перша архітектурна майстерня» м. Львів
липень 2012- дотепер, посада архітектор
Навички: Робота в програмах AutoCAD, ArchiCAD,Photoshop.
Архітектурне проектування - проекти житлових будівель (приватних однородиних і багатоквартирних будинків). Громадських споруд (Офісні, торгові, культурно-розважальні і спортивно-оздоровчі центри, готелі, кафе, ресторани та інші об’єкти). Виконання проектів на стадіях ЕП, П, РП.
Дизайн інтер’єрів – інтер’єри житлових, громадських і промислових будівель.
Активність: Староста групи, високі успіхи у навчанні, скарбник БК ЖНАЕУ, приймала активну участь в громадському житті коледжу.
Особисті дані: Дата народження: 29 квітня 1991 року.
Незаміжня.
Водійські права категорії Б, стаж водіння 2 роки.
Комунікабельна , пунктуальна, відповідальна та організована, швидко
освоюю нову інформацію. З величезним бажанням працювати!