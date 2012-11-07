Пушкарук Олена Юріївна

Адреса: Постійна: 11300, Житомирська обл., м. Бердичів, пров. Веселий 13

Тимчасова: 79044, м. Львів, вул. Енергетична 18

Тел. моб. 093-314-23-29; 067-897-13-19

E-mail: [email protected]

Освіта:

09.2010 – 05.2012 Національний університет «Львівська політехніка», інститут архітектури, спеціальність «Архітектура будівель і споруд», диплом бакалавра.

09.2006 – 06.2010 Будівельний коледж Житомирського національного агроекологічного університету,спеціальність «Архітектура будівель і споруд», диплом молодшого спеціаліста(з відзнакою). Технік-архітектор

Додаткова освіта:

09.2000 – 11.2004 Бердичівська художня школа. Оволоділа програмою школи станковий живопис.

Досвід роботи: Виробнича практика у проектній організації «Домобуд ВС» технік-архітектор.

ТзОВ« Перша архітектурна майстерня» м. Львів

липень 2012- дотепер, посада архітектор

Навички: Робота в програмах AutoCAD, ArchiCAD,Photoshop.

Архітектурне проектування - проекти житлових будівель (приватних однородиних і багатоквартирних будинків). Громадських споруд (Офісні, торгові, культурно-розважальні і спортивно-оздоровчі центри, готелі, кафе, ресторани та інші об’єкти). Виконання проектів на стадіях ЕП, П, РП.

Дизайн інтер’єрів – інтер’єри житлових, громадських і промислових будівель.

Активність: Староста групи, високі успіхи у навчанні, скарбник БК ЖНАЕУ, приймала активну участь в громадському житті коледжу.

Особисті дані: Дата народження: 29 квітня 1991 року.

Незаміжня.

Водійські права категорії Б, стаж водіння 2 роки.

Комунікабельна , пунктуальна, відповідальна та організована, швидко

освоюю нову інформацію. З величезним бажанням працювати!