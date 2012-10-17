3D моделирование, визуализация, анимация и постпродакшн. Всё я)

Более семи лет занимаюсь практически всеми аспектами 3D: моделирование во всех его проявлениях, скульптинг, визуализация (иллюстрации, интерьеры, экстерьеры, ландшафт, студийные рендеры), композитинг и постпродакшн (After Effects), анимация (в т.ч. разного рода симуляции: физика, частицы, жидкости, газы и т.д). Можем поболтать на английском языке :)

Качество работ и сроки - все гарантировано. Работать по предоплате или нет - решаем во время разговора. Если таковая имеется, то 50% - потолок.

Основной софт: Maxon Cinema4D (+Vray), Pixologic ZBrush, Adobe Photoshop, Adobe After Effects, Mocha, Rhinoceros3D, Topogun, xNormal. Не обходится конечно и без 3DS Max'а. Легко обучаюсь, так что если нужно выполнить работу в определенной программе - только скажите))