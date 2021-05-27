Motion designer / Оператор

Привет! Я моушн дизайнер и иногда оператор.

Делаю 2D/3D графику для видео и собираю это все в одно целое.

Снимаю и монтирую ролики для блогеров и компаний.

Разрабатываю цепляющие креативы для рекламы и привожу новых клиентов в ваш бизнес, помогаю привлечь инвестиции через видео.

Освобождаю время у владельцев проекта, взяв задачи по производству контента, снимаю и монтирую полноценные выпуски для Ютуба и других площадок.

Знаю как минимум 15 стоковых сайтов, с различными шаблонами графики, анимации, видео и иллюстраций, таких как https://www.freepik.com/, чтобы сократить ваши затраты.

Самостоятельно занимаюсь съемкой, монтажом и разработкой графики. 2D анимацию и инфографику разрабатываю в After Effects, работаю в основном с шейповой графикой во flat стилистике и с персонажной анимацией, используя плагин Duik в том же АЕ. 3D элементы и композиции делаю в Cinema 4D, в качестве рендер-движка использую Redshift. Звуковое сопровождение: музыку и звуковые эффекты делаю, если это необходимо. Все части графики разрабатываю самостоятельно, шаблоны использую только в том случае, если это согласовано с клиентом, либо бюджет ограничен.

Камера и стабилизатор: Fujifilm X-T3 + DJI Ronin SC (+ свет и периферия)

Пк: i9 9900kf + 2060s + 64 гб оперативки (ну и дальше по списку)

⭐В основном мне пишут, когда нужно сделать цепляющий рекламный ролик, который приведет новых клиентов или рассказывает о продукте клиента. У меня был личный опыт с бизнесом, когда я потратил 150т за месяц на рекламу, не получив ничего, и теперь я понимаю как делать ТОЧНО не стоит.

⭐Так же меня рекомендуют когда нужно сделать много роликов в определенный срок. Однажды был случай когда меня попросили сделать 20 роликов за 1 день. Или другой, когда у блогера кончился запас роликов, а предыдущий, отвечавший за это человек, ушел, ничего не сказав. Пришлось разрабатывать по новой контент план и шарашить, о выходных в тот период пришлось забыть)

Связь со мной:

Отправляю вам небольшой бриф, который нужно будет заполнить.

Вместе разрабатываем полное Техническое задание.

Если бюджет больше 10-15т заключаем договор

Вы вносите предоплату

Я со своей стороны выполняю работу с отчетами

Все согласовываем и подписываем акт приема-передачи

Оплачиваете оставшуюся часть

Отдаю все материалы

Оставляем друг другу положительные отзывы)

Вообще мне интересно развиваться в направлении VFX, планирую дальше изучать Houdini, Nuke, Maya, UE. В планах открыть свое креативное агентство, которое специализировалось бы на графике и креативах.