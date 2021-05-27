Привет! Я моушн дизайнер и иногда оператор.
- Делаю 2D/3D графику для видео и собираю это все в одно целое.
- Снимаю и монтирую ролики для блогеров и компаний.
- Разрабатываю цепляющие креативы для рекламы и привожу новых клиентов в ваш бизнес, помогаю привлечь инвестиции через видео.
- Освобождаю время у владельцев проекта, взяв задачи по производству контента, снимаю и монтирую полноценные выпуски для Ютуба и других площадок.
- Знаю как минимум 15 стоковых сайтов, с различными шаблонами графики, анимации, видео и иллюстраций, таких как https://www.freepik.com/, чтобы сократить ваши затраты.
- Почта: [email protected]
- Telegram: @vch_pt
Камера и стабилизатор: Fujifilm X-T3 + DJI Ronin SC (+ свет и периферия)
Пк: i9 9900kf + 2060s + 64 гб оперативки (ну и дальше по списку)
⭐В основном мне пишут, когда нужно сделать цепляющий рекламный ролик, который приведет новых клиентов или рассказывает о продукте клиента. У меня был личный опыт с бизнесом, когда я потратил 150т за месяц на рекламу, не получив ничего, и теперь я понимаю как делать ТОЧНО не стоит.
⭐Так же меня рекомендуют когда нужно сделать много роликов в определенный срок. Однажды был случай когда меня попросили сделать 20 роликов за 1 день. Или другой, когда у блогера кончился запас роликов, а предыдущий, отвечавший за это человек, ушел, ничего не сказав. Пришлось разрабатывать по новой контент план и шарашить, о выходных в тот период пришлось забыть)
Связь со мной:
- Почта: [email protected]
- Telegram: @vch_pt
- Отправляю вам небольшой бриф, который нужно будет заполнить.
- Вместе разрабатываем полное Техническое задание.
- Если бюджет больше 10-15т заключаем договор
- Вы вносите предоплату
- Я со своей стороны выполняю работу с отчетами
- Все согласовываем и подписываем акт приема-передачи
- Оплачиваете оставшуюся часть
- Отдаю все материалы
- Оставляем друг другу положительные отзывы)
Вообще мне интересно развиваться в направлении VFX, планирую дальше изучать Houdini, Nuke, Maya, UE. В планах открыть свое креативное агентство, которое специализировалось бы на графике и креативах.
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