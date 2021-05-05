Аккаунт менеджер маркетплейсов Ozon и Wildberrie

Есть опыт работы руководителем направления по работе с Ozon и Wildberries:

-создание карточек товаров

-упаковка товаров

-поставка товаров до складов

-вывод товаров в топ продаж

-аналитика продаж (ABC-XYZ анализы)

-ценообразование

-проведение маркетинговых акций

-отчеты

-поиск подрядчиков

Обо мне:

-Аналитический склад ума

-Умение работать в режиме многозадачности

-Стрессоустойчивость

-Достижение поставленных целей

-Хороший уровень обучаемости

-Организаторские способности

-В работе использую техники Помодоро и Trello

-Опытный пользователь Excel и онлайн таблицами

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