Аккаунт менеджер маркетплейсов Ozon и Wildberrie
Есть опыт работы руководителем направления по работе с Ozon и Wildberries:
-создание карточек товаров
-упаковка товаров
-поставка товаров до складов
-вывод товаров в топ продаж
-аналитика продаж (ABC-XYZ анализы)
-ценообразование
-проведение маркетинговых акций
-отчеты
-поиск подрядчиков
Обо мне:
-Аналитический склад ума
-Умение работать в режиме многозадачности
-Стрессоустойчивость
-Достижение поставленных целей
-Хороший уровень обучаемости
-Организаторские способности
-В работе использую техники Помодоро и Trello
-Опытный пользователь Excel и онлайн таблицами
Действие аккаунта приостановлено!