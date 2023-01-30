EAKriushina

Всем привет ???? Меня зовут Елизавета, я - графический дизайнер. Создаю инфографику для маркетплейсов. Создам современный и продуманный дизайн карточки Вашего продукта, который зацепит взгляд покупателя.
?Срок выполнения заказа: 1-4 дня, зависит от объема заказа и моей загруженности.
?От вас требуется:
-фотография товара в хорошем качестве (png/jpg)
-название товара
-офферы (основные преимущества товара)
-предпочтения по стилю, цвету (можно прислать референсы)
?Прайс:
Первый слайд - 350?
Последующие слайды - 300?
Больше 10 слайдов скидка 15% от заказа
Поиск информации о товаре +100?
До 3 правок бесплатно, последующие 50?
Также оформляю ленты ВКонтакте, визуал в Instagram, прайсы, макеты для историй, создаю дизайн для taplink, стильные пригласительные для свадьбы, сертификаты об обучении/онлайн курсов, оформляю презентации.
Ваши пожелания будут учтены и выполнены вовремя??
Для связи со мной: @lizzka_6
Портфолио: https://t.me/design_lizzka_6