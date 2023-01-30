EAKriushina

Графический дизайнер

Всем привет ???? Меня зовут Елизавета, я - графический дизайнер. Создаю инфографику для маркетплейсов. Создам современный и продуманный дизайн карточки Вашего продукта, который зацепит взгляд покупателя.

?Срок выполнения заказа: 1-4 дня, зависит от объема заказа и моей загруженности.

?От вас требуется:

-фотография товара в хорошем качестве (png/jpg)

-название товара

-офферы (основные преимущества товара)

-предпочтения по стилю, цвету (можно прислать референсы)

?Прайс:

Первый слайд - 350?

Последующие слайды - 300?

Больше 10 слайдов скидка 15% от заказа

Поиск информации о товаре +100?

До 3 правок бесплатно, последующие 50?

Также оформляю ленты ВКонтакте, визуал в Instagram, прайсы, макеты для историй, создаю дизайн для taplink, стильные пригласительные для свадьбы, сертификаты об обучении/онлайн курсов, оформляю презентации.

Ваши пожелания будут учтены и выполнены вовремя??

Для связи со мной: @lizzka_6

Портфолио: https://t.me/design_lizzka_6