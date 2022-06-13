EA_designnn

СОЗДАНИЕ САЙТОВ ПОД КЛЮЧ | ВЕБ-ДИЗАЙН

Меня зовут Катя, я веб-дизайнер. Создаю сайты под ключ.

Я развиваюсь в области психологии и духовности. Эта сфера очень близка мне для самопознания и понимания психологии клиентов. За счет этого я грамотно выстраиваю структуру сайта, учитывая каждый шаг потенциального клиента на сайте.

Ценю своих клиентов и к каждому проекту подхожу с особым вниманием. Перед началом работы я заключаю договор, в котором прописываю наши условия и сроки работы, для того, что выстроить комфортные рабочие отношения.

Я всегда за саморазвитие и улучшение качества своей работы, поэтому прохожу дополнительные обучения по продажам/маркетингу/дизайну. Я знаю, как донести ценность вашей услуги на сайте и довести клиента до покупки.

Веду свой блог, делюсь опытом и обучаю.

Мой сайт-портфолио https://ekaterina-orzul.ru