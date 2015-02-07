EAndrianova

Елена EAndrianova

 
47 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
HR, коуч, бизнес-консультант, психолог-консультант

Консультирование: 

-  Личный коучинг (Коучинг  личной эффективности);

- профориентационная диагностика, поиск новых жизненных ориентиров;

- индивидуальное сопровождение при поиске работы;

- профессиональный и карьерный рост,

- синдром профессионального выгорания и хронической усталости; 

- личные кризисы.

 

Бизнес-консультирование: 

- коучинг руководителей;

- консультирование по вопросам управленияперсоналом (оптимизация численности, подбор и найм, адаптация, обучение, оценка

персонала, мотивация, оценка эффективности деятельности); 

- психологическое консультирование напредприятии;

- кадровый аудит; 

- разработка кадровой политики компании;

- постановка кадрового учета с нуля ивосстановление кадрового учета для предприятий малого и среднего бизнеса.