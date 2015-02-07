EAndrianova

Консультирование:
- Личный коучинг (Коучинг личной эффективности);
- профориентационная диагностика, поиск новых жизненных ориентиров;
- индивидуальное сопровождение при поиске работы;
- профессиональный и карьерный рост,
- синдром профессионального выгорания и хронической усталости;
- личные кризисы.
Бизнес-консультирование:
- коучинг руководителей;
- консультирование по вопросам управленияперсоналом (оптимизация численности, подбор и найм, адаптация, обучение, оценка
персонала, мотивация, оценка эффективности деятельности);
- психологическое консультирование напредприятии;
- кадровый аудит;
- разработка кадровой политики компании;
- постановка кадрового учета с нуля ивосстановление кадрового учета для предприятий малого и среднего бизнеса.