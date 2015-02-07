EAndrianova

HR, коуч, бизнес-консультант, психолог-консультант

Консультирование:

- Личный коучинг (Коучинг личной эффективности);

- профориентационная диагностика, поиск новых жизненных ориентиров;

- индивидуальное сопровождение при поиске работы;

- профессиональный и карьерный рост,

- синдром профессионального выгорания и хронической усталости;

- личные кризисы.

Бизнес-консультирование:

- коучинг руководителей;

- консультирование по вопросам управленияперсоналом (оптимизация численности, подбор и найм, адаптация, обучение, оценка

персонала, мотивация, оценка эффективности деятельности);

- психологическое консультирование напредприятии;

- кадровый аудит;

- разработка кадровой политики компании;

- постановка кадрового учета с нуля ивосстановление кадрового учета для предприятий малого и среднего бизнеса.