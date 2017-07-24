EBarabanova

Действующий директолог интернет-студии полного цикла. Работаю с рекламными системами Яндекс Директ и Google AdWords.
Беру на себя весь цикл работ по запуску рекламных кампаний:
Изучение сайта и предложения по доработке для увеличения конверсии
Изучение ниши бизнеса и конкурентов
Составление и согласование с заказчиком Mind Map
- Сбор семантического ядра
- Написание уникального заголовков для каждого ключа
- Составление конкурентного текста объявления (1 ключ=2-3 варианта текста)
- Все расширения
- Заполнение визитной карточки
- Настройка рекламы на поиске и РСЯ (КМС)-отдельно
- Настройка Метрики и UTM-меток
- Настройка ремаркетинга
- Создание графических баннеров для РСЯ, КМС и ремаркетинга
- Составление ТЗ для добавления целей на сайт
- Многое другое
Действие аккаунта приостановлено!