EBarabanova

Действующий директолог интернет-студии полного цикла. Работаю с рекламными системами Яндекс Директ и Google AdWords.

Беру на себя весь цикл работ по запуску рекламных кампаний:

Изучение сайта и предложения по доработке для увеличения конверсии

Изучение ниши бизнеса и конкурентов

Составление и согласование с заказчиком Mind Map

Сбор семантического ядра

Написание уникального заголовков для каждого ключа

Составление конкурентного текста объявления (1 ключ=2-3 варианта текста)

Все расширения

Заполнение визитной карточки

Настройка рекламы на поиске и РСЯ (КМС)-отдельно

Настройка Метрики и UTM-меток

Настройка ремаркетинга

Создание графических баннеров для РСЯ, КМС и ремаркетинга

Составление ТЗ для добавления целей на сайт

Многое другое

Фиксированной оплаты за работы нет. Обговариваем индвидуально. Работаю так, чтобы заказчик был доволен