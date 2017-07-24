EBarabanova

Екатерина EBarabanova

 
31 годРоссия/Ростов-на-Дону
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад

Действующий директолог интернет-студии полного цикла. Работаю с рекламными системами Яндекс Директ и Google AdWords. 

Беру на себя весь цикл работ по запуску рекламных кампаний:

Изучение сайта и предложения по доработке для увеличения конверсии

Изучение ниши бизнеса и конкурентов

Составление и согласование с заказчиком Mind Map

  • Сбор семантического ядра
  • Написание уникального заголовков для каждого ключа
  • Составление конкурентного текста объявления (1 ключ=2-3 варианта текста)
  • Все расширения
  • Заполнение визитной карточки
  • Настройка рекламы на поиске и РСЯ (КМС)-отдельно
  • Настройка Метрики и UTM-меток
  • Настройка ремаркетинга
  • Создание графических баннеров для РСЯ, КМС и ремаркетинга
  • Составление ТЗ для добавления целей на сайт
  • Многое другое
Фиксированной оплаты за работы нет.  Обговариваем индвидуально. Работаю так, чтобы заказчик был доволен
Семантическое ядроGoogle AdsРекламная кампания