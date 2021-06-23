Молодой и опытный фрилансер ;) Веб-дизайн
Разработка:
-логотипов
-дизайна сайтов
-баннеров
-мелкой графики любого типа
-обработка фотографий
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Портфолио
- Дизайн для Группы Вк игрового сообщества TRUE SERV122 просмотра
- Разбаботка дизайна группы Вконтакте для АТМ115 просмотров
- Товары для группы VK игрового сервера CS:S64 просмотра
- Аватары для игрового проекта CS:S74 просмотра
- Шапка для группы игрового сервер TRUE SERVER118 просмотров
- Разработка дизайна сайта для конкурса166 просмотров
- Логотип компании i-Gamez140 просмотров
- Обложка группы игрового проекта Himikellserv121 просмотр
- Сборки counter-strike114 просмотров
- Мини-аватар 250x100126 просмотров
- Обложка группы для игрового сервера173 просмотра
- Шапка сайта129 просмотров