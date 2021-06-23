ED_SHOW

Денис Шакиров ED_SHOW

 
27 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Молодой и опытный фрилансер ;) Веб-дизайн

Разработка:

-логотипов

-дизайна сайтов

-баннеров

-мелкой графики любого типа

-обработка фотографий

Дизайн сайтаЛоготип для сайта
Портфолио
Показать больше работ