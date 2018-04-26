Бухгалтер

Функциональныеобязанности:•Выполнение всех функций зам. гл. бухгалтера при ОСНО, главного бухгалтера при

ЕНВД. Ведение бухгалтерского (на всех участках), налогового учетов, отчетность

в ИФНС, ПФР, ФСС, статистику и пр. Подготовка документальной базы для сдачи

отчетности по НДС, прошла проверку аудиторских фирм, выездные проверки ИФНС.

Управленческая отчетность, учет расчетов по оплате труда, начисление заработной

платы (штат от 100 до 180 человек), кадровое администрирование, учет наличных и

безналичных денежных средств. Отражение в учете операций в валюте, курсовые

разницы.• Работа с первичной документацией: учет материалов, внутреннееперемещение, списание, сверка расчетов с контрагентами, материальные отчеты,

«Клиент-банк», формирование платежных поручений, выписки, инвентаризация

остатков на складе, авансовые отчеты, оформление путевых листов, учет ГСМ.

Профессиональныенавыки: опытный пользователь ПК: MsWord, Excel, Internet, 1С,Клиент-Банк, Axcapta, JD Edwards,Cranch Time, Hamilton, Босс КадровикЗнание бухгалтерского иналогового законодательства.Личные качества: ответственность,усидчивость, внимательность, аналитический складума, умение работать с большими объемами информации, быстрая и легкая обучаемость, быстрая адаптация к новойдеятельности,аккуратность,самоорганизованность