EEkaterina

Екатерина Ермолаева EEkaterina

 
34 годаКиргизия/Бишкек
15 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад

Ермолаева Екатерина

Телефон сот.: +996 555 715665

e-mail: [email protected]

ОПЫТ РАБОТЫ

Медицинский центр доктора Назарлаиева

Настоящее время Медиа-отдел, ведущий специалист по СМИ

- написание материалов для интернет-сайта медицинского центра

- съемки сюжетов о программах центра для интернет-сайта

- продвижение программы «Майндкрафтинг», проведение PR-кампаний

Редакция газеты «Автомоблиьная Омега»

апрель 2008 – август 2008 журналист

- подготовка и написание различных статей для газеты

ГТРК, студия музыкально-развлекательных программ

апрель 2008 – август 2008 Ночной канал (музыкально- развлекательная программа)

- подготовка различных сюжетов для программы

Кабельное телевидение АлаТВ (канал ASTv), кабельное телевидение Секател (канал Asmedia)

август 2007 – декабрь 2007 Продюсер, ведущая

- выпуск собственной развлекательной программы «Шабаш»

Рекламное агентство «A&N»

март 2006 – август 2006 PR-менеджер

- работа с клиентами

- проведение переговоров

- написание PR-материалов

- составление медиа-планов

ГТРК, студия музыкально-развлекательных программ

июль 2005 – март 2006 Работа в программе «Салам, Кыргызстан!» (продюсер Ассоль Молдокматова)

- подготовка различных сюжетов для программы

Редакция детско-подростковой газеты «Ай-Данек»

2000 г. – 2005 г. журналист

- подготовка и написание различных статей для газеты

ОБРАЗОВАНИЕ

данный момент Кыргызский Национальный Университет

- факультет «журналистика», специальность «связи с общественностью»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РЕКОМЕНДАЦИИ

Редактор информационной студии кабельных телеканалов ASTv и ASmedia Лукина Регина Камильевна, телефон: +996 515 780515

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ

- Windows, Internet

ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ

- английский

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА

Работоспособность, настойчивость, коммуникабельность