EEkaterina

Екатерина Ермолаева EEkaterinaEEkaterina
Ермолаева Екатерина
Телефон сот.: +996 555 715665
e-mail: [email protected]
ОПЫТ РАБОТЫ
Медицинский центр доктора Назарлаиева
Настоящее время Медиа-отдел, ведущий специалист по СМИ
- написание материалов для интернет-сайта медицинского центра
- съемки сюжетов о программах центра для интернет-сайта
- продвижение программы «Майндкрафтинг», проведение PR-кампаний
Редакция газеты «Автомоблиьная Омега»
апрель 2008 – август 2008 журналист
- подготовка и написание различных статей для газеты
ГТРК, студия музыкально-развлекательных программ
апрель 2008 – август 2008 Ночной канал (музыкально- развлекательная программа)
- подготовка различных сюжетов для программы
Кабельное телевидение АлаТВ (канал ASTv), кабельное телевидение Секател (канал Asmedia)
август 2007 – декабрь 2007 Продюсер, ведущая
- выпуск собственной развлекательной программы «Шабаш»
Рекламное агентство «A&N»
март 2006 – август 2006 PR-менеджер
- работа с клиентами
- проведение переговоров
- написание PR-материалов
- составление медиа-планов
ГТРК, студия музыкально-развлекательных программ
июль 2005 – март 2006 Работа в программе «Салам, Кыргызстан!» (продюсер Ассоль Молдокматова)
- подготовка различных сюжетов для программы
Редакция детско-подростковой газеты «Ай-Данек»
2000 г. – 2005 г. журналист
- подготовка и написание различных статей для газеты
ОБРАЗОВАНИЕ
данный момент Кыргызский Национальный Университет
- факультет «журналистика», специальность «связи с общественностью»
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РЕКОМЕНДАЦИИ
Редактор информационной студии кабельных телеканалов ASTv и ASmedia Лукина Регина Камильевна, телефон: +996 515 780515
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ
- Windows, Internet
ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ
- английский
ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА
Работоспособность, настойчивость, коммуникабельность