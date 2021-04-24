Умею работать с аудиториями, определять потребности пользователей и тестировать разные подходы в рекламе. Буду рада применить свои идеи в реальных проектах и получить новый опыт.
Являюсь специалистом по настройке таргетированной рекламы во VKontakte, Facebook, MyTarget.
МОИ НАВЫКИ:
Определение целевой аудитории.
Разработка аватаров целевой аудитории.
Разработка стратегии рекламного воздействия на целевую аудиторию.
Разработка уникального торгового предложения (УТП).
Формирование баз целевых аудиторий.
Создание рекламных объявлений в нескольких форматах.
Тестирование рекламных объявлений и определение самых эффективных.
Анализ результатов тестов.
Оптимизация и корректировка рекламных кампаний.
Масштабирование по оптимальным ценам за клик.
Понижение цены за клик при сохранении количества переходов.
СХЕМА РАБОТЫ:
-Обсуждение стратегии
-Предоплата
-Процесс разработки проекта
-Запуск проекта, доводка и оптимизация
-Составление акта учета полученных результатов