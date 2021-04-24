SMM-специалист, ТАРГЕТОЛОГ

Умею работать с аудиториями, определять потребности пользователей и тестировать разные подходы в рекламе. Буду рада применить свои идеи в реальных проектах и получить новый опыт.

Являюсь специалистом по настройке таргетированной рекламы во VKontakte, Facebook, MyTarget.

МОИ НАВЫКИ:

Определение целевой аудитории.

Разработка аватаров целевой аудитории.

Разработка стратегии рекламного воздействия на целевую аудиторию.

Разработка уникального торгового предложения (УТП).

Формирование баз целевых аудиторий.

Создание рекламных объявлений в нескольких форматах.

Тестирование рекламных объявлений и определение самых эффективных.

Анализ результатов тестов.

Оптимизация и корректировка рекламных кампаний.

Масштабирование по оптимальным ценам за клик.

Понижение цены за клик при сохранении количества переходов.

СХЕМА РАБОТЫ:

-Обсуждение стратегии

-Предоплата

-Процесс разработки проекта

-Запуск проекта, доводка и оптимизация

-Составление акта учета полученных результатов