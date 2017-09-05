EKATERINA1985

Екатерина Успешная EKATERINA1985EKATERINA1985
38 летРоссия/Ростов-на-Дону
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Работа удаленно(тренинги успеха,бизнеса,аудиокниги для женщин,аудиозаписи)
Интересует работа удаленно под заказ: аудиокниги, реклама, тренинги успеха и убеждения для женщин,аудиокниги на убеждения,философия и психология,эзотерика.
Отличный и поставленный голос на аудиозаписи и положительные убеждения людей!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Создание своих аудио записей на тему эзотерики и психологии под заказ.
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