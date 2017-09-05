EKATERINA1985

Работа удаленно(тренинги успеха,бизнеса,аудиокниги для женщин,аудиозаписи)

Интересует работа удаленно под заказ: аудиокниги, реклама, тренинги успеха и убеждения для женщин,аудиокниги на убеждения,философия и психология,эзотерика.

Отличный и поставленный голос на аудиозаписи и положительные убеждения людей!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Создание своих аудио записей на тему эзотерики и психологии под заказ.