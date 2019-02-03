EKATERINASmi

Китайский язык, переводы, составление документов и презентаций.
Образование: высшее РХТУ им. Д.И.Менделеева.
Обучение 2011-2012гг в Нанькайском Университете (Nankai University), г.Тяньцзинь, Китай.
Получен сертификат знания китайского языка HSK5.
2013-н.в. работа, связанная непосредственно с китайскими заказчиками по вопросам поставок оборудования. Ежедневное использование китайского языка, как разговорного, так делового и технического.
Опыт переводов в любую сторону более 5 лет.
Отличное владение Excel и Power Point.
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