EKATERINASmi

Китайский язык, переводы, составление документов и презентаций.

Образование: высшее РХТУ им. Д.И.Менделеева.

Обучение 2011-2012гг в Нанькайском Университете (Nankai University), г.Тяньцзинь, Китай.

Получен сертификат знания китайского языка HSK5.

2013-н.в. работа, связанная непосредственно с китайскими заказчиками по вопросам поставок оборудования. Ежедневное использование китайского языка, как разговорного, так делового и технического.

Опыт переводов в любую сторону более 5 лет.

Отличное владение Excel и Power Point.