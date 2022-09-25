ELENAZAKHARENKOA

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Была на сайте сегодня в 14:46Захаренко Елена МихайловнаЖенщина, 44 года, родилась 18 января 1978Контакты +7 (708) 959-09-50 +77781708970+7 (778) [email protected] — предпочитаемый способ связиАктау, готова к переезду, готова к командировкамспециалист по закупу, менеджер закупа отдела материально технического снабжения,заведующий складомСпециализации:

Менеджер по закупкам

Занятость: полная занятостьГрафик работы: полный день, вахтовый метод, сменный графикОпыт работы 22 года 7 месяцевАпрель 2018 — март 20202 годаФилиал Акционерного Общества «Дженгиз Иншаат Санайи Ве Тиджарет Аноним Ширкети» в г.Актау Мангистауской области Республики КазахстанСтроительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование... Показать ещеменеджер по закупу отдела материально технического снабженияспециалист по закупу, формирование базы данных потенциальных поставщиков для предприятия, сбор и анализ поступающих коммерческих предложений, с целью определения максимально выгодных условий сотрудничества, заключение договоров с поставщиками,полное обеспечение процесса закупа с момента поступления заявки до отгрузки на склад с фиксированием всей информации в базе 1С предприятия: поступление заявки, обработка, формирование установочных цен на основании конкурентных листов,выбор поставщика, ввод счетов на оплату, отгрузка по факту поставки,контроль за поступлением материалов на склад,сдача оригиналов документов в бухгалтерию предприятия, сбор актов сверок.Работа с транспортными компаниями по сопровождению груза.Февраль 2018 — апрель 20183 месяцаЮсупова ИПТовары народного потребления (непищевые)... Показать ещекладовщикПолучение по приходным накладным товарно-материальных ценностей

Ведение учета и контроля за движением товарно-материальных ценностей

Предоставление отчетной документации

Ежемесячнок списание ТМЦ согласно плана

Руководство работой склада по приему, хранению и отпуску товарно-материальных ценностей, по их размещению с учетом наиболее рационального использования складских площадей, облегчения и ускорения поиска необходимых материалов, инвентаря и т.п.

Обеспечение сохранности складируемых товарно-материальных ценностей, соблюдение режимов хранения, правил оформления и сдачи приходно-расходных документов;

Контроль за наличием и исправностью противопожарных средств, состоянием помещений, оборудования и инвентаря на складе и обеспечение их своевременного ремонта

Организация проведения погрузочно-разгрузочных работ на складе с соблюдением норм, правил и инструкций по охране труда.

Сбор, хранение и своевременный возврат поставщикам погрузочного реквизита.

Участие в проведении инвентаризаций товарно-материальных ценностей.

Контроль за введение учета складских операций, установленной отчетности

Участие в разработке и осуществлении мероприятий по повышению эффективности работы складского хозяйство, сокращению расходов на транспортировку и хранение товарно-материальных ценностей, внедрение в организацию складского хозяйства современных средств вычислительной техники, коммуникаций и связи.

Обеспечение складирования и хранение материальных ценностей на складах с учетом требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности.Январь 2005 — декабрь 201713 летTOO TECHNO TRADING LTDтехник по учету материальных ценностей (кладовщик) цеха по ремонту Авто и спецтехники, техник по учету МЦ УПРАВЛЕНИЕ ГЕОФИЗИКИ Службы материально технического обеспечения , совмещение с позицией специалиста по закупуПолучение по заявкам, техническим спецификациям и другим документам товарно-материальных ценностей

Ведение учета и контроля за движением товарно-материальных ценностей

Предоставление отчетной документации

Ежемесячнок списание ТМЦ согласно плана

Руководство работой склада по приему, хранению и отпуску товарно-материальных ценностей, по их размещению с учетом наиболее рационального использования складских площадей, облегчения и ускорения поиска необходимых материалов, инвентаря и т.п.

Обеспечение сохранности складируемых товарно-материальных ценностей, соблюдение режимов хранения, правил оформления и сдачи приходно-расходных документов;

Контроль за наличием и исправностью противопожарных средств, состоянием помещений, оборудования и инвентаря на складе и обеспечение их своевременного ремонта

Организация проведения погрузочно-разгрузочных работ на складе с соблюдением норм, правил и инструкций по охране труда.

Сбор, хранение и своевременный возврат поставщикам погрузочного реквизита.

Участие в проведении инвентаризаций товарно-материальных ценностей.

Контроль за введение учета складских операций, установленной отчетности

Участие в разработке и осуществлении мероприятий по повышению эффективности работы складского хозяйство, сокращению расходов на транспортировку и хранение товарно-материальных ценностей, внедрение в организацию складского хозяйства современных средств вычислительной техники, коммуникаций и связи.

Обеспечение складирования и хранение материальных ценностей на складах с учетом требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности.

- опыт работы специалиста по закупу, формирование базы данных потенциальных поставщиков для предприятия, сбор и анализ поступающих коммерческих предложений, с целью определения максимально выгодных условий сотрудничества, заключение договоров с поставщиками.Август 1997 — январь 20057 лет 6 месяцевсредняя школа № 15 г.Актауучитель начальных классов , учитель историиОбучение и воспитание обучающихся с учетом специфики преподаваемого предмета и возраста обучающегося.

Содействие социализации обучающихся, формированию у них общей культуры, осознанному выбору ими и последующему освоению профильных образовательных программ.

Обеспечение режима соблюдения норм и правил техники безопасности в учебном процессе.

Обучение учащихся в условиях шестидневной рабочей недели.

Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом специфики преподаваемого предмета, проводит уроки и другие занятия в соответствии с расписанием в указанных помещениях.Ключевые навыкиМатериально-техническое обеспечениеЗакупка товаров и услугСкладской УчетСкладской документооборотДокументальное сопровождениеСкладская логистикаЗаключение договоров1С: Производство1С: СкладОбо мнеОпыт работы с электронными автокаталогами, знание номенклатуры запчастей авто и спец техники , отличное знание программ Microsoft Office, интернет программ, умение пользования всей офисной техникой, ведение делопроизводства,быстро нахожу выход из затруднительной ситуации, обладаю способностью вести переговоры ;

адекватно воспринимаю критику.стремление к повышению профессионального уровня , самосовершенствованию . профессиональному росту , развитию, в связи с чем открыта для новых знаний, заинтересована в дополнительном образовании, быстро нахожу общий язык с людьми, благодаря этому эффективно решаю рабочие вопросы, быстрая обучаемость.