ELKA_WORKSHOP

Леонид Жунаев ELKA_WORKSHOPELKA_WORKSHOP
35 летКазахстан/Караганда
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Принципиально новый дизайн
Дизайн мастерская "Ёлка" предлагает изготовление дизайна любой полиграфической продукции от визиток до разработки Брендбука, разработку упаковочной продукции ,верстка книг и журналов, дизайн наружной рекламы.
Дизайн интерьера.
Создание произведений живописи.
3D Анимация
3D Иллюстрации
WEB дизайн.
Flash баннера
Приглашаем к сотрудничеству фирмы и компании, которые нуждаются в профессиональном и оперативном дизайне.
По всем вопросом обращайтесь по e-mail адресу
8 705 322 10 44
33 12 36