Дизайнер интерьера и мебели

В 2009 г. закончила Киевский национальный университет технологий и дизайна по специальности

"Компьютерный дизайн интерьера и мебели"

Опыт работы 3 года

Работаю в программах:

SketchUp

Kerkythea

ArchiCAD

WOODY

CorelDRAW

Photoshop

Работаю креативно, быстро, качественно