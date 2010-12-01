Дизайнер интерьера и мебели
В 2009 г. закончила Киевский национальный университет технологий и дизайна по специальности
"Компьютерный дизайн интерьера и мебели"
Опыт работы 3 года
Работаю в программах:
SketchUp
Kerkythea
ArchiCAD
WOODY
CorelDRAW
Photoshop
Работаю креативно, быстро, качественно
Портфолио
- Без названия110 просмотров
- Без названия135 просмотров
- Шкаф117 просмотров
- Квартира №1. кухня133 просмотра
- Гостинная112 просмотров
- Коттедж. спальня132 просмотра
- Ванна101 просмотр
- Квартира. гостинная-столовая150 просмотров
- Коттедж. гостинная 2 вариант125 просмотров
- Коттедж. гостинная вид 2118 просмотров
- Коттедж. гостинная 1 вариант127 просмотров
- Коттедж лестница169 просмотров