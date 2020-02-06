Сразу взялся за проект, не было миллиона лишних вопросов, чтобы накрутить цену, все вопросы строго по делу и уже в процессе исполнения. Все сделал идеально. Легко общаться, все понимает, быстро выполняет. Никаких проблем не возникло. Очень рекомендую, и сама буду обращаться.