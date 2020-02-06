Гугл пишет, что у меня 37 страниц на сайте не mobile friendly. Нужно исправить эту ошибку. где-то пишет, что текст слишком маленький - Text too small to read и пишет Clickable elements too close together. Где-то пишет, что контент слишком широкий ...
- HTML-верстка16 заявокЗакрыт3 года назад
Оптимизировать некоторые страницы сайта для поисковиков.Поисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт3 года назад
Робокасса уже интегрирована. Оплата происходит по кнопке, с ручным добавлением цены. Многократная оплата. Надо сделать, чтобы собирались контакты. 1. Компонент кнопка оплаты для размещения на страницах сайта с параметрами { цена, фио, email, ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт3 года назад
Необходимо взять настройки, которые указаны на сайте Робокассы и интегрировать их на сайт. Создать кнопку для оплаты. Robokasa+Elementor Не wookommerce.Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт3 года назад
на всех страницах сайта, кроме главной наверху ошибка - код какой-то. Нужно найти ошибку и убрать этот код. Картинка в приложении.Тестирование сайтов8 заявокЗакрыт3 года назад
Сайт - amlclub.ru Не нравится шапка сайта. Хочу, чтобы были кнопки, есть проект, прикладываю его к задаче. Я создала его в elementor footer&header, но он не устанавливается. Как раз кнопки не отражаются.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен3 года назад
Установлен плагин на вордпрессе- Календарь Событий Всё-в-одном от Time.ly. Установлены плагины для формирования нормальных URLов. Но все страницы, которые я создаю через календарь событий в URLе содежат кириллическое название "событие". Ссылки выглядят примерно так: https://amlclub.ru/%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5/povyshenie-urovnja-znanij-planovyj-instruktazh-ot/ Переводчик стоит - не помогает, вручную ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен4 года назад
Создать сайт под ключ. Проект: СМИ В целом будет состоять из стандартных блоков, не нашла готового шаблона, похожего на то, что мне нужно. Готова сделать более подробное описание задачи, если сойдемся в цене. Примерный образец сайта первой страницы на ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен4 года назад