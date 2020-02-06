EMTaran

Елена EMTaran

 
34 годаРоссия/Москва
4 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Адаптировать страницы под мобильную версию

    Гугл пишет, что у меня 37 страниц на сайте не mobile friendly. Нужно исправить эту ошибку. где-то пишет, что текст слишком маленький - Text too small to read и пишет Clickable elements too close together. Где-то пишет, что контент слишком широкий ...

    HTML-верстка16 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработки по интеграции Робокассы на Wordpress (элементор)

    Робокасса уже интегрирована. Оплата происходит по кнопке, с ручным добавлением цены. Многократная оплата. Надо сделать, чтобы собирались контакты. 1. Компонент кнопка оплаты для размещения на страницах сайта с параметрами { цена, фио, email, ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Изменить шапку сайт

    Сайт - amlclub.ru Не нравится шапка сайта. Хочу, чтобы были кнопки, есть проект, прикладываю его к задаче. Я создала его в elementor footer&amp;header, но он не устанавливается. Как раз кнопки не отражаются.

    Elementor
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Настроить url для плагина событи

    Установлен плагин на вордпрессе- Календарь Событий Всё-в-одном от Time.ly. Установлены плагины для формирования нормальных URLов. Но все страницы, которые я создаю через календарь событий в URLе содежат кириллическое название "событие". Ссылки выглядят примерно так:  https://amlclub.ru/%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5/povyshenie-urovnja-znanij-planovyj-instruktazh-ot/ Переводчик стоит - не помогает, вручную ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Создать сайт

    Создать сайт под ключ. Проект: СМИ В целом будет состоять из стандартных блоков, не нашла готового шаблона, похожего на то, что мне нужно. Готова сделать более подробное описание задачи, если сойдемся в цене. Примерный образец сайта первой страницы на ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад
Отзывы фрилансеров
Boriiis
Борис 
27 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
год назад
$15
10 баллов
3 года назад
Изменить шапку сайт
Отличный заказчик, рекомендую.
Все хорошо 👌 Понравилось работать с Борисом.
Ответный отзыв
Thomas_WL
Артем 
36 летПольша
8 лет в сервисе
Был
месяц назад
$10
10 баллов
4 года назад
Настроить url для плагина событи
Понравилось работать с Еленой. Постановка задачи четкая, всегда на связи, сразу предоплата. Рекомендую!
Все хорошо. Артем понимает "не технический" язык, дружелюбен, всегда на связи, выполнил задание в оговоренные сроки, быстро и качественно. Рекомендую. И сама буду еще обращаться.
Ответный отзыв
lex_kosta
Алексей 
35 летКазахстан
13 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$56
10 баллов
4 года назад
Создать сайт
Спасибо за работу, всегда на связи, понятное задание, оплата сразу, рекомендую как хорошего заказчика!
Сразу взялся за проект, не было миллиона лишних вопросов, чтобы накрутить цену, все вопросы строго по делу и уже в процессе исполнения. Все сделал идеально. Легко общаться, все понимает, быстро выполняет. Никаких проблем не возникло. Очень рекомендую, и сама буду обращаться.
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