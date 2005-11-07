С Новым Годом! пример : задан текст: 123-йгшщ89 и две строки символов - правила перекодировки: -йцукенгшщзх89 -qwertyuiop[vm должно получится 123-quiovm Вызов перекодировочной функции или программы должен быть возможен из VBA(EXCEL) например textNew=TRANSLATE(text,str1,str2) но сам перекодировщик должен быть не на VBA Техзадание наиболее точно отражено в применяемой сейчас ...
- $50Прикладное ПО8 заявокЗакрыт18 лет назад
Создать образ EXCEL-листа в виде MUMPS-глобали на MSM-CACHE-M3-GTM Написать код на MUMPS который выводит HTML-страницу для отображения этого листа EXCEL в браузере IE с максимальным сходством и хотя бы некоторой интерактивностьюПрикладное ПО5 заявокЗакрыт18 лет назад
- $50
Картинка-анимация привязана к ячейке EXCEL Надо заставить ее двигаться-останавливаться из кода VBA Если пришлете пример - обязуюсь не декомпилировать и не использовать до оплатыПрикладное ПО1 исполнительЗавершен18 лет назад
- $50
Вызов из VBA но на VBA перекодировка в циклах получается медленно - не годится пример : задан текст: -йгшщ89 и две строки символов одинаковой длины - правила перекодировки: -йцукенгшщзх89 -qwertyuiop[vm должно получится -quiovmПрикладное ПО1 исполнительЗакрыт18 лет назад