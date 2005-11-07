ENTERS

Гость ENTERS

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
18 лет назад
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  • VBA(excel). Перекодировка строк символов UNICODE

    $50

    С Новым Годом! пример : задан текст: 123-йгшщ89 и две строки символов - правила перекодировки: -йцукенгшщзх89 -qwertyuiop[vm должно получится 123-quiovm Вызов перекодировочной функции или программы должен быть возможен из VBA(EXCEL) например textNew=TRANSLATE(text,str1,str2) но сам перекодировщик должен быть не на VBA Техзадание наиболее точно отражено в применяемой сейчас ...

    Прикладное ПО8 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • EXCEL-MUMPS-HTML-EXCEL

    Создать образ EXCEL-листа в виде MUMPS-глобали на MSM-CACHE-M3-GTM Написать код на MUMPS который выводит HTML-страницу для отображения этого листа EXCEL в браузере IE с максимальным сходством и хотя бы некоторой интерактивностью

    HTML
    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Оживить анимацию картинки в ячейке EXCEL

    $50

    Картинка-анимация привязана к ячейке EXCEL Надо заставить ее двигаться-останавливаться из кода VBA Если пришлете пример - обязуюсь не декомпилировать и не использовать до оплаты

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    18 лет назад

  • Быстрая перекодировка текста из 8-бит в 16-бит

    $50

    Вызов из VBA но на VBA перекодировка в циклах получается медленно - не годится пример : задан текст: -йгшщ89 и две строки символов одинаковой длины - правила перекодировки: -йцукенгшщзх89 -qwertyuiop[vm должно получится -quiovm

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    18 лет назад