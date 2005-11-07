С Новым Годом! пример : задан текст: 123-йгшщ89 и две строки символов - правила перекодировки: -йцукенгшщзх89 -qwertyuiop[vm должно получится 123-quiovm Вызов перекодировочной функции или программы должен быть возможен из VBA(EXCEL) например textNew=TRANSLATE(text,str1,str2) но сам перекодировщик должен быть не на VBA Техзадание наиболее точно отражено в применяемой сейчас ...