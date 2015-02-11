Осуществляю следующую мечту: работаю за портфолио

Здравствуйте! Написать о себе? Сколько вокруг талантливых и одаренных людей- кого я смогу удивить?..

Два высших образования, одно из них- психологическое. Двое белокурых, жизнелюбивых детей. Двое, исполненных достоинства, взрослых котов, дневник о которых тоже можно было бы добавить в свой "послужной список". Свои дневники веду с детства, и уже скоро шесть лет, как методично расписываю наблюдения за своими ангелами. Не в электронном виде, а по старинке... Удивила? А еще пишу путевые заметки, когда мы путешествуем. Когда едим дома- пополняю кулинарную книгу, занимаюсь мыловарением, акварелью, изготовлением настольных ламп, игротерапией и консультированием. И пишу- пишу- пишу- что чувствую и чем живу.

Очень люблю книги и кино. Поэтому, если вы отважитесь заказать у меня статью, например, на темы: "Дети", "Отношения", "Возрастная психология", "Психологическая коррекция", "Педагогическая психология", "Сказкотерапия", "Животные", "Рецепт счастья", "Как рисовать акварелью"; рецензии на книги и фильмы, или о путешествиях ("Финляндия глазами ребенка и взрослого", "Я люблю Suomi", "Rovaniemi 1991", "Ночной Рим", "Венеция в сентябре", "Парижская герань", "Пражская бочка-2013", "Велосипедная прогулка по Амстердаму. День. Ночь.", "Вена в пять утра", "Венские апартаменты- недорого и со стилем"...),- я удивлю вас...

За пополнение портфолио, берусь за копирайтинг и рерайтинг- с удовольствием!

Доброго вам дня!..