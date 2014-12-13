Дизайнер компании ENZYME

Основная направленность моей работы ,Переделка шаблонов сайтов ,с нуля верстку не делаю ,без особой необходимости,в среднем на простой HTML шаблон от 5-10 страниц переделку делаю за 1-2 дня ,шаблон на CMS 20 - 30 страниц неделя интернет магазины портфолио и т.д , полная замена баннеров и все вытекающие контекст и дизайн , Переделываю сайты любой сложности , Делаю дизайн Логотипов визиток и т.д,мои работы можете посмотреть на моем сайте ,за суммой не гонюсь готов обсуждать ваши предложения ,ищу постоянную работу