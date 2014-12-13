Дизайнер компании ENZYME
Основная направленность моей работы ,Переделка шаблонов сайтов ,с нуля верстку не делаю ,без особой необходимости,в среднем на простой HTML шаблон от 5-10 страниц переделку делаю за 1-2 дня ,шаблон на CMS 20 - 30 страниц неделя интернет магазины портфолио и т.д , полная замена баннеров и все вытекающие контекст и дизайн , Переделываю сайты любой сложности , Делаю дизайн Логотипов визиток и т.д,мои работы можете посмотреть на моем сайте ,за суммой не гонюсь готов обсуждать ваши предложения ,ищу постоянную работу
Контекстная реклама
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от $10
от 3 дней
#662
Интернет-магазины
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от $40
от 3 дней
#1651
Системы управления (CMS)
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от $40
от 4 дней
#2010
Сайты «под ключ»
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от $40
от 4 дней
#2677
Наполнение сайтов
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от $10
от 3 дней
#3438
Баннеры
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от $40
от 3 дней
#3702
Дизайн сайтов
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от $40
от 2 дней
#4598
Веб-программирование
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от $40
от 3 дней
#4967
HTML-верстка
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от $40
от 4 дней
#6855