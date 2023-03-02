ENezabudka

От вас нужна тема и пожелания/ А я постараюсь выразить легко, познавательно и увлекательно.

Меня зовут Елена. Я более 20 лет проработала преподавателем статистики, финансов и АФХД. В частном порядке занималась финансовым анализом. Сфера научных интересов - энергетический менеджмент. Занимала должность начальника отдела энергосбережения в энергетической компании. Решила в корне изменить жизнь. Третий месяц пишу на биржах информационные тесты и учусь в школе profi-internet на курсах копирайтинга с получением диплома после окончания.

В настоящее время предпочитаю писать об искусстве, музыкантах, достопримечательностях, путешествиях. Имеются работы по описанию товаров, статьи на образовательные темы. По мере получения новых знаний готова осваивать разные направления. При работе над материалом глубоко вникаю в темы. Выполняю задания своевременно, досрочно и качественно, с уникальностью не ниже 96-97 %. С удовольствием буду сотрудничать.