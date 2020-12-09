Компания «Инженерно-Промышленная Группа» была зарегистрирована в 2005 году. На тот момент основным направлением деятельности являлось сотрудничество со стекольными предприятиями в разрезе поставок оборудования и запчастей.

С августа 2006 года мы заключили договор и стали официальным дилером компании ROSS EUROPA GmbH(Германия) в Украине на эксклюзивных правах.

С конца 2007 года наша компания открыла новое направление деятельности - продажа, монтаж, сервисное обслуживание систем кондиционирования и вентиляции. Для этого мы получили необходимые лицензию и разрешения.

С марта 2012 года – мы предлагаем запчасти, навесное оборудование, а также сервис ИС-машин для стеклотарной промышленности от немецкой компании – дочерней компании ROSS EUROPA GmbH.

С мая 2017 года – было принято решение о разделении деятельности компании по направлениям, в результате чего, ЧП «Инженерно-Промышленная Группа» - продолжила работу в сфере продажи, монтажа и сервисного обслуживания систем кондиционирования и вентиляции, а вновь зарегистрированная ООО «Инженерно-Промышленная Группа»(сокращенно – ООО «ИПГ») сконцентрировалась на продвижении продукции ROSS и ManufactIS в Украине.