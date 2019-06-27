EQVINEX

Павел EQVINEX

 
26 летРоссия/Челябинск
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Вам нужно видео, которое ярко заявит о вас и привлечет клиентов? Хотите получить качественный продающий видеоролик? Или вас интересует презентация,

Вам нужно видео, которое ярко заявит о вас и привлечет клиентов? Хотите получить качественный продающий видеоролик? Или вас 

интересует презентация, которая поможет поднять имидж компании?

   Тогда поздравляю, вы обратились точно по адресу и уже сделали большой шаг к успеху.

   Услуги, которые я предоставляю:

  -Красивые интро и аутро для ваших видео или канала YouTube,

  -Рекламное видео для продвижения вашей компании или вашего продукта

  -Поздравительные видео

  -Обучающие видеоролики

  -Инфографика

  и многое другое

  Для уточнения всех интересующих вас деталей - напишите мне в личку.

  Почему именно я?

  - Наверняка вы сталкивались с ситуацией, когда фрилансер просто растворяется в воздухе перед дедлайном? Одним из главных моих

приоритетов, наряду с качеством продукта, является спокойствие клиента - я соблюдаю все сроки и нахожусь на связи с 9:00 до 23:00

  - Высокое качество видео. Я отвечаю за продукт своей репутацией, поэтому при просмотре готового ролика у вас никогда не 

возникнет ощущения, что он был сделан на коленке и спустя рукава.

  - Высокий уровень сервиса. Работа со мной исключает общение односложными предложениями, и тем более, я никогда не позволю себе 

нецензурную брань. Я привык общаться с клиентами конструктивно и вежливо.

  Если вам необходим видеоролик - напиште мне в личку и я бесплатно расскажу, какие варианты я готов предложить лично вам.

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