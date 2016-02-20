Монтаж видео любых форматов в программе Adobe Premiere Pro

специальность – режиссер монтажа.

Место работы:

ВГТРК «Ставрополье» в должности режиссера монтажа и прямогоэфира информационных программ «Вести Ставропольский край». С 1986 по 2009 год.

Медиахолдинг «Симпэкс» - телеканал «СТС-КМВ» с 2009 года понастоящее время. Должность – режиссер монтажа информационных программ.

Навыки:

Совершенное владение программой Adobe Premiere Pro, уверенное владение Adobe After Effects иPhotoShop.

Основные и самыезапоминающиеся достижения:

Работа на «ВГТРК Чечни» в 2002 году, получила поощрение иблагодарность от президента РФ за восстановление правовых институтов в

Чеченской республике 29.12. 2003 года (619-рп). Многочасовые прямые эфиры по

наводнениям 2003 года в Пятигорске, отработка нападения боевиков Басаева на

Буденновск в 1995 году – материалы, смонтированные мной, выходили в эфире

федеральных каналов.

Монтаж в рамках работы на молодежном форуме «Машук» с 2013по 2015 годы можно посмотреть по ссылке: https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D0%BC%D0%B0%D1%88%D1%83%D0%BA%D0%B0+2014+%D0%B3%D0%BE%D0%B4