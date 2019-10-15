ERMIKA

Андрей ERMIKA

 
53 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$700
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
9 часов назад
$700
10 баллов
5 лет назад
Дизайн основных страниц розничного сайта и разработка иконок
Новый проект (уже третий по счету с Андреем) был интересным, не везде простым, не всегда типовым, но в конечном итоге принес позитив обеим сторонам :) Отдельное спасибо Андрею за полное сопровождение проекта на всех его стадиях. Рад сотрудничать!
В очередной раз убедился в высоком качестве работы Алексея. Уделяет много незначительным с моей точки зрения деталям, которые и создают в итоге качественный конечный результат. Рекомендую как ответственного и профессионального исполнителя. Умеет решать сложные задачи и отстаивает свое видения по профессиональным вопросам.
Ответный отзыв
alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
9 часов назад
$1000
10 баллов
5 лет назад
Дизайн сайта В2В
Очень насыщенный деталями, сложный проект. Полная и повсеместная поддержка со стороны Андрея: от документации и информации по ТЗ до создания рабочей группы по обсуждению промежуточных результатов и спорных моментов. Спасибо за интересное сотрудничество!
Рекомендую Алексея как очень ответственного и грамотного специалиста. Он погрузился в наши достаточно сложные бизнес процессы и смог рекомендовать сделать верный дизайн сайта, в т.ч. дополнительных страниц админ панели. Качество работы "на высоте", всегда на связи, подсказывает корректные решения исходя из своего большого опыта. Приятно работать с профессионалом, который работает с проектом "до нужного качественного результата".
Ответный отзыв
alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
9 часов назад
$700
10 баллов
5 лет назад
Дополнительные работы по дизайну розничного сайта и верстка страниц.
Благодарю Андрея за интересные неординарные задачи и полное сопровождение проекта на всех стадиях. Продолжаем сотрудничество!
Быстрая и качественно выполненная работа, за что спасибо Алексею Дизайн почтовых уведомлений сделан креативно и грамотно. Верстка всех страниц выполнена точно в соответствии с дизайном, без технических проблем и очень быстро. Рекомендую Алексея как грамотного специалиста с высоким качеством продукта в быстрые сроки.
Ответный отзыв
alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
9 часов назад
$1000
10 баллов
6 лет назад
Разработать дизайн сайта. Онлайн магазин отделочных материалов
От сотрудничества остались только самые положительные впечатления. Андрей очень ответственно подошёл не только к подготовке проектной документации, но и к процессу проверки готового материала и утверждения внесённых изменений. Оплата без задержек, замечания только по существу, умеет слушать советы и рекомендации исполнителя. Спасибо за проект!
Хочу поблагодарить Алексея за качественно выполненный дизайн сайта. У нас было много разнообразных пожеланий, и все они были грамотно обсуждены и реализованы. Дизайн сайта получился очень индивидуальный, с множеством уникальных моментов, иконок, нюансов. В плане юзабилити Алексей дал очень много ценных советов. Рекомендую Алексея как надежного и главное, очень креативного профессионала в области дизайна.
Ответный отзыв