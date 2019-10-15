Необходимо выполнить программирование сайта B2B и В2С для производственной компании. Есть подробное тех задание, выполнен полностью дизайн и верстка страниц сайта. Сайт должен быть выполнен на самописном движке, платформу Битрикс использовать не хотим. ...
- $4000Веб-программирование10 заявокЗакрыт5 лет назад
Задача разработать 7 основных страниц розничного сайта по продаже отделочных материалов в современном дизайне. Главная страница должна быть не типовой. Нужны иконки под наши виды продукции.Завершен5 лет назад
Создание сайта В2В под индивидуальные задачи производственной компании. Разработка удобных интерфейсов пользователей, как клиентов, так и сотрудников поставщика. Работа с множеством заказов и подробной историей покупок. Дизайн каталога продукции и оборудования.Завершен5 лет назад
Необходимо выполнить работу по созданию 3Д визуализаций интерьеров с демонстрацией межкомнатной арки. В одном интерьере - один тип арки. Интерьеров должно быть достаточно много. Ассортимент см ниже, всего будет 10 разных моделей арок, в ...3D-графика8 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо создать визуализации интерьеров жилых и общественных помещений с использованием в качестве декора декоративных балок и архитектурного бруса. Интерьеры могут быть выдержаны в классическом или современном стиле. Балки и брус должны быть расположены на потолке, ...3D-графика8 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо выполнить дополнительные работы по дизайну розничного сайта, сделать дизайн почтовых рассылок, выполнить далее верстку всех страниц. Необходимо сделать адаптивную верстку. Все подробности готов отправить по почте. Направленность сайта - декоративные отделочные материалы.Завершен5 лет назад
Весь проект выглядит так:1. Мы хотим создать новый розничныйсайт, на котором будут представлены все товары, которые производит наша компания. На данный сайт заходят розничныепокупатели ( конечные потребители наших товаров – декоративно отделочных материалов) – ...Завершен6 лет назад