К Вашим услугам выпускница одного из престижнейших экономических ВУЗов Москвы (прикладная математика в экономике), опытный аналитик рынка недвижимости (8 лет плодотворной работы), фанат сегмента жилой недвижимости и всего, что с ней связано (инвестиции, строительство, архитектура, дизайн интерьеров), а сейчас просто Мама, желающая разнообразить свой досуг.

В силу общей непоседливости характера и непреодолимой тяги ко всему новому могу много и с удовольствием писать на самые разные темы. Предлагайте :-)