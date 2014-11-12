ESMIEL

Анастасия ESMIEL

 
37 летРоссия/Москва
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад

К Вашим услугам выпускница одного из престижнейших экономических ВУЗов Москвы (прикладная математика в экономике), опытный аналитик рынка недвижимости (8 лет плодотворной работы), фанат сегмента жилой недвижимости и всего, что с ней связано (инвестиции, строительство, архитектура, дизайн интерьеров), а сейчас просто Мама, желающая разнообразить свой досуг.

В силу общей непоседливости характера и непреодолимой тяги ко всему новому могу много и с удовольствием писать на самые разные темы. Предлагайте :-)

Отзывы заказчиков
dmitryborisov
Дмитрий 
47 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$45
10 баллов
9 лет назад
Ведение двух групп в Контакте
Отзыв недоступен.
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Копирайтинг
1 отзыв
от $1
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
от $3
нет рейтинга
Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
от $4
нет рейтинга