К Вашим услугам выпускница одного из престижнейших экономических ВУЗов Москвы (прикладная математика в экономике), опытный аналитик рынка недвижимости (8 лет плодотворной работы), фанат сегмента жилой недвижимости и всего, что с ней связано (инвестиции, строительство, архитектура, дизайн интерьеров), а сейчас просто Мама, желающая разнообразить свой досуг.
В силу общей непоседливости характера и непреодолимой тяги ко всему новому могу много и с удовольствием писать на самые разные темы. Предлагайте :-)
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$45
10 баллов
9 лет назад
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1 отзыв
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
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