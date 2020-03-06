Основатель Компании по продвижению Соц Сетей и настройки Контекстной рекламы на топ площадках EXPLOSIVE PRO/ MIA PR
Я сертифицированный Директолог с опытом успешной работы более 2-х лет.
Моё преимущество - опыт работы с более 150 разными нишами и бюджетами более 200 тысяч рублей в месяц.
Я сотрудничаю с маркетинговыми агентствами и умею внедрять большинство инструментов Яндекс Директа и Google Adwords.
Полная настройка Яндекс Директ
- Проработанная целевая семантика с минус-словами
- Настройка поисковых кампаний (первый и второй заголовки, уточнения, быстрые и отображаемые ссылки, utm-метки, описания быстрых ссылок, тексты из преимуществ компании с призывом к действию, мобильные объявления, А/Б-тест объявлений)
- Настройка РСЯ кампаний с графическими объявлениями и картинками по методу Тараса Левчика (специалиста по трафику №1 в РФ и СНГ)
- Настройка кампании ретаргетинга
- Релевантные заголовки
- А/Б-тесты объявлений
- Бесплатное подключение бид-менеджера
- Аудит действующих рекламных кампаний
- Анализ конкурентов
- Аудит посадочной страницы и рекомендации по ее улучшению