Директолог

Основатель Компании по продвижению Соц Сетей и настройки Контекстной рекламы на топ площадках EXPLOSIVE PRO/ MIA PR

Я сертифицированный Директолог с опытом успешной работы более 2-х лет.

Моё преимущество - опыт работы с более 150 разными нишами и бюджетами более 200 тысяч рублей в месяц.

Я сотрудничаю с маркетинговыми агентствами и умею внедрять большинство инструментов Яндекс Директа и Google Adwords.

Полная настройка Яндекс Директ

- Проработанная целевая семантика с минус-словами

- Настройка поисковых кампаний (первый и второй заголовки, уточнения, быстрые и отображаемые ссылки, utm-метки, описания быстрых ссылок, тексты из преимуществ компании с призывом к действию, мобильные объявления, А/Б-тест объявлений)

- Настройка РСЯ кампаний с графическими объявлениями и картинками по методу Тараса Левчика (специалиста по трафику №1 в РФ и СНГ)

- Настройка кампании ретаргетинга

- Релевантные заголовки

- А/Б-тесты объявлений

- Бесплатное подключение бид-менеджера

- Аудит действующих рекламных кампаний

- Анализ конкурентов

- Аудит посадочной страницы и рекомендации по ее улучшению