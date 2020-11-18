Всем привет!
В данном деле человек новый и, честно признаюсь, вычиткой текстов занималась давненько. Но ведь главное - желание работать на любимой работе или заниматься любимым делом( извиняюсь за тавтологию), а когда это ещё и приносит удовольствие и , не буду лукавить, доход, то почему бы и нет.
Ответственна, внимательна, готова к обучению, а так же выслушаю любое мнение по поводу своей работы.
-Корректировка текстов;
-Переводы: англо-русский, украинско-русский;
-Набор текстов.
Очень хочу, чтобы всё получилось!