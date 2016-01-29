Удаленная работа

http://e-uss.ru/remotesales.html

Оплата 5% от продаж. Дистанционная работа по продаже нефтегазового оборудования

производства СП УСС. Трудоустройство резидентов России, а также нерезидентов из

СНГ или стран дальнего зарубежья. Приветствуются кандидаты с профильным

нефтегазовым и техническим образованием или с опытом продаж.

высокий доход ∙ официальное оформление ∙ свободный график ∙ личное рабочее пространство

∙ комфортная атмосфера ∙ реализация возможностей ∙ свобода выбора проектов и

заказчиков ∙ пакет отзывов ∙ стабильный и ритмичный спрос ∙ постоянные клиенты

∙ качественная продукция ∙ знания ∙ программа обучения ∙ конференции ∙

маркетинговое и технологическое сопровождение

Подробная информация о работе в системе удаленных продаж СП УСС см. на странице http://e-uss.ru/remotesales.html

Перечень продукции:

фильтроэлементы проволочные (well screens) http://www.e-uss.ru/wirescreens.html

скважинные фильтры http://www.e-uss.ru/wirefilters.html

решетки щелевые плоские http://www.e-uss.ru/wiremesh.html

проволока профилированная http://www.e-uss.ru/profiling.html

тел\факс:+7 (4912) 505161

www.e-uss.ru

[email protected]