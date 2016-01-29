http://e-uss.ru/remotesales.html
Оплата 5% от продаж. Дистанционная работа по продаже нефтегазового оборудования
производства СП УСС. Трудоустройство резидентов России, а также нерезидентов из
СНГ или стран дальнего зарубежья. Приветствуются кандидаты с профильным
нефтегазовым и техническим образованием или с опытом продаж.
высокий доход ∙ официальное оформление ∙ свободный график ∙ личное рабочее пространство
∙ комфортная атмосфера ∙ реализация возможностей ∙ свобода выбора проектов и
заказчиков ∙ пакет отзывов ∙ стабильный и ритмичный спрос ∙ постоянные клиенты
∙ качественная продукция ∙ знания ∙ программа обучения ∙ конференции ∙
маркетинговое и технологическое сопровождение
Подробная информация о работе в системе удаленных продаж СП УСС см. на странице http://e-uss.ru/remotesales.html
Перечень продукции:
фильтроэлементы проволочные (well screens) http://www.e-uss.ru/wirescreens.html
скважинные фильтры http://www.e-uss.ru/wirefilters.html
решетки щелевые плоские http://www.e-uss.ru/wiremesh.html
проволока профилированная http://www.e-uss.ru/profiling.html
тел\факс:+7 (4912) 505161