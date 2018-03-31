EVERWIN

Сергей Плотников EVERWIN

 
36 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад

Постоянный поток новых задач, типовые ТЗ и возможность работать без простоя. 

Стоимость зависит от тематики, от 30 до 45 руб. за 1000 символов. 

Не требуем вписывать ключи.  

- Типовые технические задания на тексты 

- Фиксированные цены в каждой тематике 

- Не нужно ждать, пока заказчик Вас выберет 

Все рабочие процессы проходят через удобную и простую erp систему. 

У нас очень много интересной и справедливо оплачиваемой работы – но не хватает рабочих рук. Присоединяйтесь! 

Примеры ТЗ и цены – writer.evermedia.win