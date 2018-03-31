Постоянный поток новых задач, типовые ТЗ и возможность работать без простоя.

Стоимость зависит от тематики, от 30 до 45 руб. за 1000 символов.

Не требуем вписывать ключи.

- Типовые технические задания на тексты

- Фиксированные цены в каждой тематике

- Не нужно ждать, пока заказчик Вас выберет

Все рабочие процессы проходят через удобную и простую erp систему.

У нас очень много интересной и справедливо оплачиваемой работы – но не хватает рабочих рук. Присоединяйтесь!

Примеры ТЗ и цены – writer.evermedia.win