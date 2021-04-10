EVGENIA-TEXT

Кипирайтер. Автор текстов (информационные, продающие).
Здравствуйте, меня зовут Евгения.
Помогу выгодно рассказать о себе, о своих товарах и услугах.
Готова погрузиться в проект на 100%.
Возможно написание текстов любых объемов и тематик:
1.Продающие тексты для товаров и услуг.
2.Описание товаров для интернет магазинов.
3.Посты для социальных сетей.
4.Рекламные объявления.
5.Коммерческие предложения.
На данный момент проживаю в городе Тюмень и работаю удаленно.
Отвечаю на звонки с 9:00 до 21:00 по Московскому времени.
Действие аккаунта приостановлено!