EVGENIA-TEXT

Кипирайтер. Автор текстов (информационные, продающие).

Здравствуйте, меня зовут Евгения.

Помогу выгодно рассказать о себе, о своих товарах и услугах.

Готова погрузиться в проект на 100%.

Возможно написание текстов любых объемов и тематик:

1.Продающие тексты для товаров и услуг.

2.Описание товаров для интернет магазинов.

3.Посты для социальных сетей.

4.Рекламные объявления.

5.Коммерческие предложения.

На данный момент проживаю в городе Тюмень и работаю удаленно.

Отвечаю на звонки с 9:00 до 21:00 по Московскому времени.