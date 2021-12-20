Графический дизайнер Екатерина

Здравствуйте! Меня зовут Екатерина. Я начинающий графический дизайнер. Решила поменять свою жизнь, а в первую очередь профессию. Надоели скучные офисы и монотонная работа изо дня в день, не чувствую удовлетворения, это не мое. Некуда девать фантазию и чувство прекрасного. В данное время получаю очередное образование - учусь в компьютерной академии. Готова выполнить любую работу. На данном этапе для меня главное наработать опыт. Пишите все, рада любым заказам. Заранее всех благодарю=-)